Max Verstappen miste in de winter vooral inhalen

De meesten van ons missen in de winter waarschijnlijk vooral het zonnetje op de bol, maar Max heeft andere dingen aan zijn hoofd.

Morgenvroeg om 09:00 uur begint de eerste echte F1-sessie van het jaar. Red Bull Racing houdt kennelijk van werk op de laatste nipper, want pas vandaag onthullen ze hun nieuwe RB13. De trucks zijn met hun kostbare lading enkele dagen geleden al afgereisd naar Barcelona. Inmiddels wordt de hype voor de auto nog wat extra opgevoerd op de sociale media-kanalen van het team.

Op de auto moeten we nog heel even wachten, maar op bovenstaande plaatjes zie je in ieder geval vast Max’ nieuwe kloffie voor het frisse seizoen. De racepakken zijn qua looks nu helemaal in lijn met de livery van de auto’s. Met name de felrode streep die over de flank loopt spring in het oog. Fashionista Lewis Hamilton vindt het naar verluidt een verbetering ten opzichte van vorige jaar, vooral ten opzichte van de outfit die Max en Daniel in Oostenrijk droegen.

In een kort filmpje geeft Max ook nog even aan wat hij het meest gemist heeft gedurende de lange winter. Zijn antwoord zal je na het lezen van de titel waarschijnlijk niet erg verbazen.