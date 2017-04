Vette limo: dit is de nieuwe Lexus LS500 F Sport

Het vlaggenschip van de Japanse autofabrikant in een sportief jasje.

Voor de autoshow van New York presenteert Lexus de LS-serie met een F Sport-pakket. Ga je voor een LS in deze uitvoering dan krijg je 20-inch wielen, een nieuwe grille, verbeterde remmen en nieuwe voorstoelen. Tevens is de getoonde Ultra White-kleur enkel verkrijgbaar in combo met het F sport-pakket.

Optioneel verkrijgbaar met de LS F Sport is het nieuwe Handling Package. Dit moet de Lexus een dynamische stuurgevoel geven zodat de sedan wat sportiever uit de startblokken schiet. De Japanse sedan concurreert met de S-klasse van Mercedes, de 7-serie van BMW en de A8 van Audi.

De LS is verkrijgbaar in twee smaakjes. Als LS500 met een 421 pk sterke 3.5 V6 met twee turbo’s, of als LS500h, waarbij de 3.5 V6 is gekoppeld aan een hybride aandrijflijn. Het F Sport pakket is op beide uitvoeringen te bestellen.