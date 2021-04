Lexus ES heeft een nieuwe voorkant en verbeterd interieur - Autoblog.nl

Het is even goed kijken, maar de Lexus ES is daadwerkelijk in het nieuw gestoken. Dit is er allemaal anders.

Het is geen hardloper in Nederland, de Lexus ES. Dat is ook niet zo gek want grote, luxe sedans zijn nooit absolute toppers geweest in ons land. Nu begrijp je ook waarom Lexus Shanghai heeft uitgekozen om de ES facelift te presenteren. In China is er wel markt voor grote luxe sedans.

Misschien heb je de ES een paar keer, of helemaal nog nooit gezien. Dan is het ook met een vergrootglas kijken wat er allemaal anders aan de Japanner. Lexus zegt de grille van een update te hebben voorzien, door onder meer het aantal verticale spijlen te reduceren. Het maakt het geheel wat minder druk.

Nieuwe Lexus ES

Verder is de facelift uitgerust met de vierde generatie Lexus Hybrid Drive. Oftewel, nog altijd een 2.5-liter benzinemotor gecombineerde met een elektromotor. Ook nieuw is de introductie van BladeScan. Dat klinkt als een actiefilm van Steven Spielberg, maar dit is een grootlichtsysteem. Dit slimme systeem kan grootlicht voeren zonder andere weggebruikers of voetgangers te verblinden. Qua wielen is er keuze uit 17-, 18- of 19-inch. En dan nog twee nieuwe kleurtjes, Sonic Platinum en Sonic Grey. Over films gesproken.

In het interieur is er een nieuw touchscreen. Dit scherm staat 10 centimeter dichter bij de bestuurder in vergelijking met het oude scherm van de uitgaande ES. Daarnaast is er ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto.

Het is een greep uit de vernieuwingen van de Lexus ES. Hier in Nederland zullen we hem alsnog niet vaak gaan zien. Elders op de planeet wel. De totale verkoop sinds het debuut in 1989 bedraagt ruim 2,65 miljoen auto’s in meer dan 80 landen en regio’s. Sinds 2018 is de ES in West-Europa verkrijgbaar.