Vind jij de Audi S4 van een AB-lezer terug?

We kregen een bezorgd bericht van William...

Zijn auto is namelijk geklauwd en hij is bang de auto zwartgeblakerd terug te vinden. William is een van onze bezoekers uit België. Zijn snelle Audi werd afgelopen weekend ontvreemd in de buurt van de grens bij Overpelt. Gezien het trieste lot dat dit soort auto’s vaak treft, doen we wederom een beroep op jullie om je ogen en oren open te houden voor de S4.

De zwarte Avant is van de generatie B8, komt uit 2011 en heeft de 3.0 liter V6 onder de kap. Een zwarte Audi Avant valt natuurlijk niet direct op, maar de auto van William heeft wat aparte kenmerken waaraan je het ding kan herkennen. Het is namelijk een auto die aangemerkt is als ‘licht vrachtwagen’ in België en heeft Tarox remschijven.

William heeft ons een zwik foto’s opgestuurd met details van de auto die je kan checken in de gallery. Mocht je informatie hebben kan je een mail sturen naar de politie of naar tips@autoblog.nl. Wij spelen de informatie dan door naar de rechtmatige eigenaar van de auto.