Voila: la derrière de la nouvelle Megane RS! [updated]

In Franse taal ben ik niet goed, maar naar Franse billen kijk ik graag.

En dus wil ik jullie deze afbeelding niet onthouden. Dit is namelijk het allereerste plaatje dat we te zien krijgen van de nieuwe Renault Megane RS. Renault heeft een flinke reputatie opgebouwd als het gaan om hete hatchbacks en dus kijken we vol verwachting uit naar de Megane RS van de derde generatie. Voor het eerst een vijfdeurs, aangezien Renault überhaupt gestopt is met het leveren van Meganes met minder deuren.

Gelukkig lijken ze dat goed te maken met een ouderwets dik uiterlijk. De spatborden lijken enkele centimeters uitgeklopt en centraal onder de dikke bumper zien we een dikke, gestileerde uitlaat. Spionagebeelden hebben reeds verklapt dat achter deze trapeziumvorm een tweetal pijpjes schuil gaan.

Net als zijn voorganger lijkt ook deze Megane RS weer een tweeliter vierpitter met turbo te krijgen. Die was in de vorige generatie goed voor 250 tot 275 pk, maar zal in de nieuwe RS de 300-grens doorbreken. Daarnaast krijgt de Megane RS vierwielbesturing, iets dat behoorlijk van pas zal komen als Renault besluit een gooi te doen naar de titel ‘Snelste voorwielaandrijver op de Nürburgring”. Momenteel is die titel in handen van de Honda Civic Type-R, die met een 7:43.80 de Volkswagen Golf GTI Clubsport S (7:49.21) het nakijken gaf. De snelste Megane is de RS 275 Trophy-R, die een rondje in 2014 in 7:54.36 rondde.

UPDATE: Met dank aan @carreza nog twee plaatjes die de dikheid van de nieuwe Megane RS tonen: