Voormalige F1-babe raakt rijbewijs kwijt

In het Verenigd Koninkrijk nemen ze de verkeersregels, helaas voor Susie Wolff, zeer serieus.

De voormalige F1-rijder werd betrapt in het Verenigd Koninkrijk op te hard rijden. Het gevolg was dat Wolff haar rijbewijs moest inleveren, weet het Amerikaanse AutoWeek.com.

Wolff reed 35 mijl per uur (56 km/u) in een 50 km/u-gebied. Niet zo ernstig zou je denken. De vrouw van Mercedes F1-teamchef Toto Wolff was echter naar verluidt recent betrokken bij twee andere vergrijpen voor te hard rijden. Voor de rechter genoeg reden om het pasje van de 34-jarige Britse in te nemen. Wolff mag de komende zes maanden niet achter het stuur kruipen op de openbare weg. Geen lullige straf.

Ze probeerde bij de rechter nog gratie op te wekken. Wolff vertelde dat de straf voor haar gênant zou uitpakken en dat ze haar werk als ambassadeur voor Mercedes niet meer goed kon uitvoeren. Het bracht de rechter niet op andere gedachten en de uitgesproken straf bleef ongewijzigd.