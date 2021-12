In 2022 geen radiocontact tussen F1 teambaas en FIA

Na alle gebeurtenissen in het afgelopen seizoen is er het idee ontstaan om te stoppen met radiocontact tussen de F1 teambazen en de wedstrijdleiding van de FIA.

Stel dat een trainer langs het veld in het oortje van de scheidsrechter kon roepen. Belachelijk, zou je misschien denken. Maar in feite werkt het wel zo met de Formule 1. Dat ging ook een hele lange tijd goed, tot dit jaar. Het radioverkeer tussen teambazen in de F1 en de FIA kwam sowieso onder een vergrootglas omdat de FOM diverse contacten liet horen gedurende de race.

No Mikey noo. That was so NOT right Toto Wolff, denkt dat Michael Masi z’n vriend is

Ross Brawn, directeur van de Formule 1, zegt tegenover Auto, Motor und Sport dat de F1 wat hem betreft gaat stoppen met radiocontact tussen teambazen en de wedstrijdleider. Een directe aanleiding is de conversaties tussen Toto Wolff en Michael Masi tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. De beslissing van Masi schoot bij Wolff in het verkeerde keelgat. In al zijn emotie pakte hij de headset en riep het uit naar de wedstrijdleiding. In hoop hen op andere gedachten te brengen. Dat mag en moet niet langer gebeuren, aldus Brawn.

Dat betekent overigens niet dat er helemaal geen radiocontact meer is tussen teams en de FIA. Dat blijft gewoon zo, maar de Formule 1 teams moeten iemand aanstellen die deze verantwoordelijkheid neemt. Dat mag alleen niet de teambaas zijn. De F1 hoopt zo een stuk emotie weg te nemen.

We moeten er wel bij zeggen dat dit plannen zijn voor 2022. De knoop is officieel nog niet doorgehakt. Maar reken maar dat deze nieuwe maatregel er gewoon gaat komen.