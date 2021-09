‘Strengere keuring voor ouderen met een rijbewijs’

De rijkwaliteit van ouderen met een rijbewijs is soms op z’n zachtst gezegd niet formidabel. Zijn strengere keuringen de oplossing?

Ouderen blijven niet alleen langer zelfstandig wonen, ze blijven ook langer autorijden. Het kan soms een behoorlijke ergernis zijn als er weer eens een opaatje met z’n Opel Meriva voor je zit. 60 rijden waar 80 is toegestaan, of bijzonder traag anticiperen op een rijsituatie. Je afvragende hoe het kan dat zo’n persoon nog een rijbewijs heeft.

Je bent niet de enige als jij je hieraan ergert. Er bestaat al langere tijd discussie over de rijvaardigheid van ouderen. Ouderen moeten een keuring ondergaan om het rijbewijs te kunnen verlegen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat echter onderzoek doen of dat systeem van keuren op een betere manier kan verlopen. Nu is het nog zo dat een 75-jarige iedere vijf jaar zijn of haar rijbewijs moet verlengen via een medische keuring. De dokter kijkt dan enkel naar de medische toestand van de persoon. Het is niet zo dat er een blokje om wordt gereden om de rijvaardigheid te controleren. Juist daar schuurt het beleid.

Het aantal ouderen met een rijbewijs is fors toegenomen. In Nederland zijn er 1,3 miljoen 75-plussers. In 2015, alweer zes jaar geleden, reden ze samen 3,5 miljard kilometer. Dat was toen al een stijging van 75 procent in vergelijking met 2005. Inmiddels zitten we in 2021 en het aantal 75-plussers zijn er niet minder op geworden.

Er bestaan speciale opfriscursussen voor ouderen met een rijbewijs. In de praktijk blijkt echter dat daar nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Pietje of Gerda is immers van mening dat ze nog prima kunnen meekomen in het verkeer. Maar dat is hetzelfde als vragen aan Max Verstappen of hij fout zit in zijn aanrijding met Lewis Hamilton op Monza. Zonder enige vorm van verplichting gaan die opfriscursussen nooit aanslaan. (via RTL Nieuws)