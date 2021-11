Dronkaards op deelscooters uit Eindhoven zijn rijbewijs kwijt

Dronkaards op deelscooters in Eindhoven maakten het te bont.

Het is vrij simpel, als je drinkt mag je niet rijden. De reden daarvoor hoeven we eigenlijk niet meer uit te leggen. Naast het feit dat je eigen leven riskeert, riskeer je dat ook van een ander. Daar kunnen mensen op social media niet meer tegen, tegenwoordig. Men zal er op de socials schande van spreken.

Dus wat doe je als je niet met drank op in de auto mag rijden? Juist, je zou kunnen zeggen dat je een taxi pakt of de benenwagen. Maar in Eindhoven hebben ze een andere oplossing: deelscooters! Het idee van een deelscooter is heel nobel en eenvoudig. Je pakt een e-scooter, betaalt wat euro’s, rijdt rond en je zet ‘m neer waar het je uitkomt.

Nuchter

Maar ook daarbij dien je nuchter te zijn. Dat blijkt niet het geval te zijn, zo oordeelde de Verkeerspolitie van Oost Brabant. Daar werd afgelopen zaterdag een grootscheepse actie gehouden. In eerste instantie begonnen ze met een verlichtingscontrole. Daarbij werden ongeveer 50 deugnieten bekeurd vanwege het niet voeren van deugdelijke verlichting.

Later op de avond kon de politie Oost Brabant zich bezighouden met Bontgenoten. Voor wie Bontgenoten niet kent, dat is een festival in Eindhoven. In Brabant weet men vaak goed een feestje te vieren en dat was dit weekend niet anders. Al na een uurtje waren er 6 gevallen Artikel 8 WvW (rijden onder invloed).

Dronkaards op deelscooters

Daarbij viel op dat iedereen op deelscooters reed. Vroeger pakte men nog de fiets, maar tegenwoordig is zo’n deelscooter veel handiger. In 3 van de 6 gevallen was er dermate veel alcohol in het bloed, dat men het rijbewijs invorderde. Dus omdat je met een dronken kegel op de deelscooter stapt, mag je dus in zijn geheel niet meer rijden. Er zijn gelukkig geen ongelukken gebeurd die avond met de deelscooters en hun dronken bestuurders.

Fotocredit: Rex/Snap.

Via: Verkeerspolitie Oost-Brabant.