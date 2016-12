VS, wacht nog even met het strippen van je Porsche Cayenne

De actie van Volkswagen om getroffen diesels terug te kopen wordt verder uitgebreid. Direct het mes zetten in je diesel VAG-mobiel is echter niet zo slim.

Volkswagen heeft een nieuw akkoord bereikt in de Verenigde Staten. Het concern koopt nog eens 80.000 getroffen diesels terug. Het gaat hier om modellen met de 3.0 diesel onder de kap, geleverd in onder andere de Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne en de Audi Q5.

Theoretisch gezien is Volkswagen enkel geïnteresseerd in de getroffen motor. De auto moet wel in een rijdende toestand terug worden gebracht. Diverse Amerikaanse eigenaren naaien de Duitse autofabrikant terug door hun bolide te strippen. De auto is nog wel rijdend en dus moet Volkswagen deze gewoon terugkopen.. toch?

Fout. Ook een Amerikaanse Golf-rijder had zijn auto namelijk gestript en bij Volkswagen gedumpt. Het autoconcern weigerde echter de hatchback in deze toestand te accepteren. In een statement (hoedtik naar Jalopnik) geeft Volkswagen een vage uitleg:

Subject to regulatory approval of modifications that will allow vehicles to meet agreed emissions standards, the settlement allows Volkswagen to modify some of the vehicles we buy back so they can be returned to commerce rather than scrapped. The great majority of Volkswagen owners take very good care of their vehicles and are returning them for buyback intact.