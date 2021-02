Porsche straks mogelijk te scoren voor een habbekrats - Autoblog.nl

De goedkoopste Porsche kost tweedehands toch al gauw enkele duizenden euro’s. Er komt mogelijk een andere weg om toch een stukje Porsche te kopen voor weinig geld.

Het heeft alleen geen vier wielen en het komt ook niet op je oprit te staan. Volkswagen overweegt namelijk een beursgang van Porsche, waardoor iedereen de kans krijgt om een stukje van het merk tee kopen. Het is een manier van het Duitse autoconcern om extra geld binnen te harken. Die elekrische auto’s ontwikkelen is immers geen goedkope hobby.

Porsche is als automerk niet actief op de beurs. Sinds 2011 kun je wel voor tientallen euro’s een stukje Porsche kopen, maar dit heeft feitelijk niks met het sportautomerk te maken. Dat is namelijk Porsche Automobil Holding SE. Deze holding is grootaandeelhouder van de Volkswagen Groep en niet iets om over op te scheppen op verjaardagen. Met een beursgang van het automerk Porsche krijg je wel die kans.

De overweging van de Volkswagen Groep om het automerk Porsche naar de beurs te brengen is nog een gerucht. Onder andere Bloomberg kwam met het nieuws naar buiten. De beursgang zou op z’n vroegst in 2022 zijn. Gerucht of niet, de financiële markt reageerde positief op het nieuwtje. Het aandeel van de Volkswagen Groep steeg met enkele procenten toen het gerucht naar buiten kwam. Precies wat ze bij VAG ook willen. Voor welk bedrag je het aandeel Porsche zou kunnen kopen is nog koffiedik kijken. Feit is dat een aandeel in Porsche voordeliger zal zijn dan een occasion van het merk.