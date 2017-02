Wanneer gaat het nieuwe seizoen Top Gear van start?

Helaas weten we niet zeker of jullie op dit nieuws zitten te wachten, maar better safe than sorry.

Tijden veranderen! Nog niet eens zo lang geleden was het op zondag vaste prik: even een artikeltje plaatsen om de lezer eraan te herinneren dat Top Gear die avond weer op BBC2 kwam, inclusief wat info over de uitzending en een trailer erbij. Wie A zegt moet B zeggen en dus kreeg je er de volgende dag een overzichtje met links bij waar de bewuste uitzending kon worden teruggekeken of gedownload. Jullie blij, wij blij, de Beeb iets minder blij (met dat artikeltje op de maandag), alles was goed.

Sinds het afscheid van De Grote Drie is dat verleden tijd. Top Gear met Chris Evans sloeg niet bepaald aan, maar ook The Grand Tour met het vertrouwde trio leek jullie niet zoveel te doen. Voor die handvol lezers die nog wél zit te wachten op Top Gear hebben we goed nieuws, want het nieuwe seizoen begint alweer op 5 maart! Dat wordt dus lachen, gieren en brullen met Matt LeBlanc, Rory Reid en Chris Harris.

BBC belooft avonturen in Kazachstan (Borat!), heftige shizzle met een Ferrari FXX K en zoals je al vermoedde een ritje met de Aston Martin DB11. Gaat dat zien. Of niet. Zelf weten.