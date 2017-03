Welk Brits sportwagenmerk kocht dit circuit?

Dus jij dacht dat het slecht ging met de Britse onafhankelijke autoindustrie?

Noem eens een Brits sportwagenmerk dat al niet minstens drie keer aan de rand van de afgrond heeft gestaan en vier verschillende eigenaren heeft gehad. Praktisch onmogelijk. Dat wil niet zeggen dat het louter kommer en kwel is, er worden nog steeds kleine succesjes geboekt. In dit specifieke geval hebben we het over Ginetta. Het bedrijf kent een wat moeizame geschiedenis, maar floreert nu het zich weer volledig heeft toegelegd op raceauto’s, zoals hieronder afgebeelde G55 GT4. In het verleden bouwde de fabrikant ook straatauto’s door onderdelen van verschillende Fords met elkaar te combineren.

In een poging het bedrijf verder uit te bouwen, heeft Ginetta het kleine Britse circuit Blyton Park gekocht. Deze relatief jonge baan wordt met name gebruikt voor trackdays en een enkele sprintrace, maar vindt ook gretig aftrek bij autoshows die de baan gebruiken voor opnames. Ginetta wil de bestaande activiteiten op en rond het circuit doorzetten, maar de baan ook gaan gebruiken voor ontwikkelingsdoeleinden en klantevenementen.

Zenos gered van ondergang

Overigens is er meer goed nieuws te melden vanuit Groot-Britannië. Het aan de rand van de afgrond verkerende Zenos is gered door een consortium van investeerders, waaronder AC Cars. Zij bouwen nog altijd replica’s van de auto waarmee ze wereldberoemd werden. Zenos op haar beurt werd destijds opgericht door de voormalige CEO en COO van Caterham en bouwt de KTM X-Bow-achtige Zenos E10.