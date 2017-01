Welke Nederlandse rapper heeft nu een grijze wrapper?

Van helemaal zwart naar decent grijs, meestal gaat het andersom.

We kijken hier naar de Range Rover Sport (rijtest) van Lil’ Kleine, een auto die oorspronkelijk helemaal zwart was: van de wielen via het interieur tot aan het dak. De 22-jarige rapper kocht zijn bolide vorig jaar bij Jeroen van den Berg’s Carlink en is na amper drie maanden kennelijk al uitgekeken op al dat zwart.

En dus werden de heren van Absolute Motors ingeschakeld om de auto te voorzien van 3M-folie in de kleur Storm Grey. Niet mat -dat is zo 2015- maar gewoon glossy. Dan ziet ook niet elk tienermeisje al vanaf een kilometer afstand dat het gewoon een wrapje is.

Tegelijk met het wrappen hebben ze bij AM nog wat meer aangepast. Zo zijn de ramen extra donker getint, is het weinige chroom zwart gespoten en is het vermogen dankzij chiptuning gestegen van 339 pk naar 390 pk. Het koppel kreeg een fijne boost van 125 Nm en bedraagt nu 825 Nm.