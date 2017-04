Welke supercar ligt hier in de kreukels?

A: Ferrari, B: McLaren, C: anders...

Nope, geen exotische namen dit keer. Je kijkt hier namelijk naar een Honda in een zeer beroerde staat. Eigenlijk moet ik Acura zeggen, aangezien het hier gaat om een Amerikaans geval. Volgens een forum waar NSX-adepten samen komen is de NSX vroegtijdig aan een einde gekomen vanwege ietwat te sportief rijgedrag van de eigenaar. Ook zou de voormalige eigenaar dankzij uitgekeerd verzekeringsgeld alweer een gloednieuwe NSX hebben besteld.

Het beschadigde stuk blik zal worden geveild. Helemaal overleden is de supercar niet. De airbag aan de passagierskant is niet afgegaan en volgens de aanbieder loopt de motor nog. Dat geïnteresseerden potentie zien in de witte Jap wordt duidelijk als je naar het hoogste bod kijkt. Op het moment van schrijven staat dat bedrag op 72.500 dollar. Het onbekende minimumbedrag is echter nog niet aangetikt.

De hybride sportwagen heeft 581 pk en 645 Nm aan koppel. Het is te hopen voor de volgende eigenaar dat de complexe motor een niet al te grote opdonder heeft gehad. De auto heeft een middenmotor en het blok lijkt in eerste instantie weinig mee te hebben gekregen van het ongeval. Naast een dikke V6 krijgt de Honda kracht van drie elektromotoren. Als deze beschadigd zijn geraakt zullen de reparatiekosten niet mals zijn. De auto staat momenteel in de Amerikaanse staat Californi├ź.