Wint Toyota hiermee dan ein-de-lijk op Le Mans?

Voor de Japanners was het meerdere malen close but no cigar op het Circuit de la Sarthe. Met de nieuwe TS050 Hybrid is Toyota vastberaden om de concurrentie eindelijk een tik op de neus te verkopen.

Meerdere malen was Toyota dichtbij en vorig jaar glipte de overwinning na 24 uur volle bak racen letterlijk in de laatste ronde door de vingers. Zoveel pech gun je niemand, maar de Japanners zijn vastberaden om met de nieuwe TS050 Hybrid het tij te keren.

De Toyota komt uit in de 8MJ-categorie van de LMP1-klasse, evenals voorgaande jaren. De verbrandingsmotor betreft een nieuwe geblazen 2.4 liter V6. De compressieverhouding van deze motor is met behulp van ontwikkelingen aan de verbrandingskamer, het blok en de cilinderkoppen opgeschroefd, waardoor het thermische rendement van de motor is gestegen.

Verder werd de elektronische mumbo jumbo (MGU) efficiƫnter en lichter en bleef eigenlijk alleen de monocoque van het oude model ongewijzigd. Ook interessant: de organisatie wil de snelheden in het WEC omlaag krijgen in verband met de veiligheid, dus de diffuser werd smaller en de splitter zit nu hoger op de neus.

De 2017-spec TS050 heeft inmiddels meer dan 30.000 testkilometers achter de rug, inclusief 30-uurs endurancetests. Laten we hopen dat de Japanners hiermee die zure nasmaak van Le Mans 2016 kunnen wegspoelen! Van Audi zullen ze in elk geval geen last meer hebben. De Boksbeugel kondigde eerder al aan te stoppen met enduranceracerij.