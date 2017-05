Onze vrinden van de OPEC hebben een besluit genomen

€ 1,65. Dat is op dit moment de adviesprijs voor een litertje ’95’ voor je trots op wielen. Ondanks dat dat nog altijd 3,63 in guldens is, valt dat alleszins mee. De pieken van 2009 en 2012 (toen de adviesprijs bijna 2 euro was) liggen gelukkig alweer een tijdje achter ons.

Omdat de vraag naar benzine (en dus naar olie) dalende is, daalt de vraag eveneens. Dat is voor ons allemaal prettig, behalve voor de landen die daadwerkelijk het zwarte goedje aan de man moeten zien te brengen. Een van de dingen die de OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) doet is zorgen dat alles stabiel verloopt voor de producenten en diens afnemers. Aangezien tweederde van de opbrengsten afkomstig is uit landen rondom de Perzische Golf, worden de producenten aldaar het meest van ‘hulp’ voorzien.

Dankzij de dalende olieprijs zag de OPEC zich genoodzaakt de productie te verlagen om vraag en aanbod enigszins in balans te houden. Deze productiebeperking was dermate succesvol voor het oliekartel dat er besloten is deze verlaging met negen maanden te verlengen.

Dan terug naar de hoofdvraag: wordt de benzine nu weer duurder? Nou… Nee! Hoe dat komt? Ver hier vandaan, in Washington DC woont op dit moment een verwarde blondine die unaniem besloten heeft dat de productie van schaliegas flink verhoogd moet worden. Daardoor is de VS vele malen minder afhankelijk van de olie uit het Midden-Oosten. Of het gebruik van schaliegas een slimme keuze is, valt overigens te bezien. De winning ervan is complex (dus prijzig) en voor de omwonenden zijn er twee grote nadelen: watervervuiling en ongewenste seismische effecten. Daar weet Henk Kamp alles van. (via nu.nl)

