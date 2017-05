Wowsa! Fernando Alonso zit bij ‘The Fast Nine’

Het heeft niks te maken met Dwayne 'De Rots' Johnson en Vin Diesel...

Als je de afgelopen maand niet onder een bandenstapel geleefd hebt, zal je ervan op de hoogte zijn dt Fernando Alonso dit jaar meedoet aan de Indy 500. De Spanjaard toont hiermee aan dat hij beschikt over een gezonde dosis cojones. Hij loopt namelijk minimaal twee grote risico’s door zijn deelname.

Ten eerste gaat er met enige regelmaat nog wel eens coureurs dood in de IndyCar serie. Niet dat het elke maand een keer raak is zoals in de F1 van de jaren ’70, maar toch. Van alle raceklasses op hoog niveau is het op dit moment ongetwijfeld de gevaarlijkste.

Ten tweede heeft Alonso te maken met het afbraakrisico. De ogen van de hele wereld zijn op hem gericht, dat bleek wel door het recordaantal mensen dat keek naar de livestreams van zijn eerste sessies op de Brickyard (Liberty Media, letten jullie op?). Maar wat nou als hij het niet goed doet? Hij zou niet de eerste F1-coureur zijn die op pijnlijke wijze ondervindt dat het racen op zo’n oval toch een totaal andere discipline is.

Tot op heden maakt Alonso echter grote indruk in Indianapolis. Slechts een enkele ornitholoog zal problemen hebben met Alonso’s optreden op de stokoude piste. Langzaam maar zeker bouwde hij samen met het team van Andretti de snelheid op gedurende de eerste vier testdagen. Het leidde uiteindelijk tot een rondje van ruim 231 mijl per uur op vrijdag. Met die snelheid zou Alonso zich zelfs kunnen plaatsen voor The Fast Nine. Maar wat houdt dat eigenlijk in?

Wel, gisteren gingen de coureurs na vier trainingsdagen de baan op voor de eerste echte kwalificatiesessie. De rijders die bij de eerste negen zaten, zijn locked in voor de eerste negen startposities. Daar er op Indianapolis met drie auto’s naast elkaar (vliegend) gestart wordt, komt dat neer op de eerste drie rijen op de grid. De nummers 10-33 kunnen na gisteren geen aanspraak meer maken op deze posities.

Kon Alonso het kunstje flikken om bij zijn eerste Indy 500 meteen bij de eerste negen te zitten? Jawel! De Spanjaard plaatste zich uiteindelijk als zevende met een gemiddelde snelheid van 230,034 mph. Oval-specialist Ed Carpenter zette de snelste tijd neer, voor ex-F1 held Takuma Sato. Met Alexander Rossi op P5 staan er overigens drie mannen met F1-races op hun CV bij de eerste negen.

De andere drie ex-F1 coureurs in het veld hadden om verschillende redenen een mindere dag. Max Chilton eindigde als twaalfde. One Pablo Montoya had net als de meeste van zijn Penske-teamgenoten de snelheid niet en staat voorlopig slechts achttiende. Sebastien Bourdais tenslotte leek na twee ronden juist de allersnelste van de dag te pakken voor Dale Coyne Racing, maar toen gebeurde dit:

Bourdais liep door de crash verschillende breuken in zijn heup en bekken op. Het laat nog maar eens zien hoe dun het lijntje is tussen hero en zero in deze race.

Token vrouwelijke deelnemer Pippa Mann draagt de rode lantaarn met de 33ste plaats. Vandaag kan daar echter nog verandering in komen, want vanavond staan de volgende kwalificatiesessies op het programma waarin zowel de nummers 1-9 als 10-33 hun definitieve gridposities gaan bepalen. Een kort overzicht van de eerste kwali-dag check je hieronder.

De volledige uitslag:

1 Ed Carpenter 230.468

2 Takuma Sato 230.382

3 Scott Dixon 230.333

4 JR Hildebrand 230.205

5 Alexander Rossi 230.148

6 Will Power 230.072

7 Fernando Alonso 230.034

8 Tony Kanaan 230.007

9 Marco Andretti 229.924

10 Ed Jones 229.717

11 Charlie Kimball 229.713

12 Max Chilton 229.636

13 Ryan Hunter-Reay 229.533

14 Helio Castroneves 229.390

15 Mikhail Aleshin 229.217

16 Graham Rahal 228.835

17 Josef Newgarden 228.696

18 Juan Pablo Montoya 228.645

19 James Hinchcliffe 228.557

20 Simon Pagenaud 228.393

21 Sage Karam 227.943

22 Jay Howard 227.853

23 Carlos Munoz 227.438

24 Oriol Servia 227.150

25 Jack Harvey 226.894

26 Gabby Chaves 226.875

27 Conor Daly 225.912

28 Sebastian Saavedra 225.815

29 Spencer Pigot 223.631

30 Buddy Lazier 221.427

31 Pippa Mann 219.282

Sebastien Bourdais – kablabber