YES, er komt een Alfa Romeo Giulia Coupé!

Tegelijkertijd hebben we ook slecht(er) nieuws.

Kort geleden schreven we over de komst van een coupé op basis van de Alfa Romeo Giulia. Destijds ging het nog om een gerucht, maar intussen is door de welbekende man-in-regenjas (niet Harry Vermeegen) bevestigd dat ‘ie er inderdaad gaat komen! Er zijn zelfs al Nederlanders geweest die de auto hebben gezien, maar dat heb je uiteraard niet van ons. De coupé gaat zoals we al verwachtten Giulia Sprint heten. Historisch verantwoord, daar houden we van!

Met een beetje mazzel staat de Giulia Sprint over een maandje al in Genève, fingers crossed.

Helaas géén Giulia SW

De één z’n dood is de ander z’n brood. Het brood is in dit geval voor de Alfa Stelvio en de Giulia SW is dood. De Italianen zijn namelijk bang voor kannibalisme binnen het gamma. Een eventuele stationversie van de Giulia zou teveel kopers weghouden van de Stelvio en andersom, men heeft ervoor gekozen om vol in te zetten op de SUV.

Da’s best een logische stap. Stations zijn vooral in Europa populair, maar elders in de wereld geldt dat minder. SUV’s zijn daarentegen overal gewild. Ook in Europa steeds vaker. Daarbij kunnen deze “terreinwagens” met een hogere prijs in de markt worden gezet en kan Alfa er dus meer aan verdienen, als het goed is. Maar het blijft wel een beetje zonde…

Bovendien lijkt het mij persoonlijk vreemd dat het merk wel inzet op een coupé en niet op een station. Coupés lijken tegenwoordig bijna garant te staan voor geweldige recensies en matige verkopen, maar wellicht heeft Marchionne alles onder controle.

Dank voor alle tips! Foto door @mvdd op Autojunk