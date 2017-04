Nieuw: de Opel Insignia Country Tourer met extra plastic

Uiteraard komt er ook een Insignia voor de babyboomert met een blokhut.

Opel heeft het doek getrokken van de Insignia als Country Tourer. Het is de derde variant van de nieuwe Insignia. Eerder maakten we al kennis met de Grand Sport en de Sports Tourer.

Deze ‘off-roader’ zal gaan concurreren met Audi’s allroad-, Volvo’s Cross Country- en Skoda’s Scout-modellen. Het model komt optioneel met vierwielaandrijving en staat 20 mm verder van de grond. Verder heeft de Insignia Country Tourer twee elektrisch aangestuurde lamellenkoppelingen. Dit zorgt ervoor dat het vermogen individueel kan worden verdeeld voor meer grip op bijvoorbeeld een onverharde weg, of bij beroerde weersomstandigheden. Ook anders ten opzichte van een reguliere Insignia zijn de standaard geleverde dakrails. Ze kunnen tot 100 kilogram aan last dragen.

De Insignia Country Tourer zal voor het eerst live te zien zijn tijdens de Internationale autoshow van Frankfurt (IAA) in september. Geïnteresseerden kunnen echter al in juni een order plaatsen. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt. De station zal leverbaar worden met het reeds bekende motorgamma van de Insignia. Elders in de wereld zal de auto worden verkocht als Buick Regal, Holden Commodore en als Vauxhall Insignia.