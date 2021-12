Irmscher Opel Insignia iS3 heeft bijzondere inspiratiebron

Opnieuw geeft de Duitse tuner Irmscher een Opel-model wat extra ‘swung’. Aanschouw de Irmscher Opel Insignia iS3.

Irmscher en Opel is een historisch verantwoorde combinatie. Al meer dan vijftig jaar voorziet het bedrijf uit Remshalden Opel-modellen van wat extra peper. Bekende voorbeelden van die extra hete Opel-modellen zijn natuurlijk de Ascona B, Manta B GSi en natuurlijk de modellen waarin Walter Röhrl, Jocki Kleint, Franz Engstler en zelfs Johnny Cecotto successen hebben geboekt.

Veel brutaler

Volgens het bedrijf rijden er al meer dan 500.000 voertuigen rond met Irmscher-modificaties. Hoewel je niet heel veel hoort van Irmscher, heeft het bedrijf wel zijn hoofd boven water weten te houden. Irmscher presenteert nu zelfs een nieuw model op basis van de nieuwste versie van de Opel Insignia. De Insignia iS3 – zoals het model heet – is in alle opzichten wat brutaler dan een reguliere Insignia.

Carbon in overvloed

De Irmscher Insignia iS3 heeft een met 30 mm verlaagde wielophanging, specifieke 20-inch Heli Star-wielen, een grille zonder logo met een voor Irmscher typisch geblokt rooster, een forse frontsplitter van carbon en zelfs een pittig grote achterspoiler, ook gemaakt van carbon. Bij die brutale looks hoort ook een subtiele vermogenstoename. De Insignia iS3 schopt het nu tot 300 pk, onder meer door wijzigingen in het motormanagement. Best een flinke toename in vermogen, aangezien Opel uit de krachtbron van nieuwste Insignia GSi 230 pk peutert.

Inspiratie

Extra sportieve bumpers, gewijzigde wielophanging, andere wielen en meer vermogen: dat klinkt als een vrij normale ‘tunerbehandeling’. Toch spreekt Irmscher over een bijzondere inspiratiebron, want volgens het bedrijf is de auto geïnspireerd op wereldberoemde modellen uit toerwagenkampioenschappen. Zal vast met die spoilers te maken hebben.