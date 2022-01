Nieuwe Insignia maakt comeback als… crossover!

De nieuwe Insignia wordt uiteraard geen liftback meer.

Het is alweer bijna vijf jaar geleden dat Opel werd overgenomen door PSA. Sindsdien is het concern samengegaan met FCA en heet het nu Stellantis. Vanaf 2017 werd in een vrij rap tempo zijn de GM-modellen uit productie gehaald en vervangen door een ‘eigen’ product met Stellantis-genen.

De enige huidige Opel die nog op de General Motors-leest is geschoeid, is de tweede generatie Opel Insignia, de ‘Z18’ voor intimi. Deze is in 2016 in productie gegaan, vlak voordat Peugeot de boel overnam. Stellantis moet GM daar flink voor betalen, want het is een GM-product. De auto staat op het Epsilon II-platform en maakt gebruik van EcoTec-motoren, eveneens van GM.

Geen opvolger

Een nieuwe Opel Insignia staat gelukkig wel op de planning. Aanvankelijk was het niet helemaal duidelijk hoe de auto vervangen zou worden. De huidige Opel Insignia is een D-segment liftback of stationwagon. Die zijn op dit moment niet bijster populair. Veel merken laten deze auto’s gewoon uitfaseren zonder dat er een directe opvolger komt (voor de Europese markt). Denk aan de Renault Talisman, Citroën C5, Hyundai i40 en ga zo maar door.

De Opel Insignia gaat wel een vervanger krijgen, maar dan niet een directe opvolger. Oftewel, het wordt een compleet andere auto. Dat meldt AutoExpress. Volgens hen wordt de Insignia een soort crossover-esque auto zonder dat het een SUV wordt. Nu was er een Insignia Country Tourer, maar dat was nog teveel ‘een station op hoge poten’.

Platform nieuwe Insignia

De nieuwe Opel Insignia zal staan op de eVMP-bodemsectie. Dit platform is in eerste instantie bestemd voor elektrische auto’s, maar kan ook benzine (of PHEV) aandrijflijnen huisvesten. De accupakketten zullen tussen de 60 kWh en 100 kWh groot zijn. Qua actieradius zit het tussen de 400 en 650 km.

Daarnaast zullen er ook Insignia’s zijn met een benzinemotor (mild hybrid) en een combinatie (plug-in hybride). Mocht het concept achter de auto enigszins bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. De Citroen C5 die we net al eerder noemden, heeft een soortgelijke metamorfose ondergaan van C5 naar C5 X. Dat is nu geen Berline of Break meer, maar een ‘crossover SUV dinges geval avant la lettre’. De nieuwe Opel Insignia staat op de planning voor 2024.

Via: AutoExpress.