Nog een merk waar je eigenlijk geen dure auto’s van verwacht, maar ze zijn er wel! Dít is de duurste Opel van Marktplaats.

Net als Volkswagen kennen we Opel vooral als een lekker burgerlijk merk. Vooral niet te veel geld willen uitgeven en een lekker degelijke auto krijgen. Toch bemerken we ook bij Opel de trend dat de auto’s aan de bovenkant van het gamma toch niet echt meer ‘voor het volk’ zijn. Net als bij Volkswagen is het dus best interessant om eens te kijken hoe veel geld je kunt uitgeven voor een Opel.

Duurste Opel van Marktplaats

De duurste Opel van Marktplaats is wel een stukje goedkoper dan de duurste Volkswagen. Goedkoop is echter anders. Laten we eens beginnen met wat het is. Ook bij Opel kan het eigenlijk maar één model zijn en dat klopt. Het is een Opel Insignia GSi Grand Sport.

Insignia GSi

Met het GSi-label gaat Opel een beetje terug naar hun origine. We kennen immers van recente hete Opels het label OPC (Opel Performance Center). GSi werd eerder gebruikt op gepeperde Kadetts, Manta’s en nog veel meer. Er zijn recent niet veel ‘hete’ Opels geweest, dus de Insignia GSi was een leuke versie. De gefacelifte Insignia GSi levert 230 pk en 350 Nm uit een viercilinder turbomotor en sprint daarmee in 7,4 seconden naar de 100. Schakelen gaat met een automaat met 9 versnellingen.

Aangekleed

De duurste Opel Insignia GSi van Marktplaats is goed aangekleed. De exterieurkleur is Satin Steel Grey en met zijn 20 inch velgen ziet het eruit als een lekker dik ding. Net als bij de Touareg is de optielijst zo ongeveer zo compleet als ‘ie wordt. Het is niet voor niks de duurste.

Dat maakt het interieur toch een beetje ‘jammer’. Want wees nou eerlijk, is dit de cockpit van een sportauto? Op de sportkuipen met een GSi-logootje erop na is het niet extreem sportief van binnen. Goed, de Insignia start dan ook vanaf 40.790 euro en bij de upgrade naar de GSi ondergaat het interieur geen metamorfoses, dus dan is het wel weer begrijpelijk.

Geld

De duurste Opel van Marktplaats, dus. Even in je achterhoofd houdende dat dit de gloednieuwe Insignia uit 2021 is met 10 kilometer op de teller, heb je dan ook echt alles. En dat voor 64.950 euro. De duurste Opel koop je op zijn advertentie op Marktplaats.