Zo viert Chevrolet het pensioen van de Corvette

De Chevy Corvette is 65 jaar en dat moet gevierd worden!

Vergeef me als je het er niet mee eens bent, maar de Corvette is toch wel de meest iconische Amerikaanse sportwagen ooit. Uiteraard zaten er mindere edities tussen. Desalniettemin kan de C7 Stingray (rijtest) zich prima meten met Europese equivalenten die vaak aanzienlijk duurder zijn, en dan hebben we het niet alleen over de prestaties in rechte lijn.

Om te vieren dat de Corvette alweer 65 jaar bestaat komt Chevrolet met de Carbon 65 Edition die vanaf MY2018 wordt geleverd als Grand Sport 3LT en Z06 3LZ. Er worden wereldwijd slechts 650 exemplaren van verkocht en de grootste eyecatchers zijn de carbon exterieurdelen. Verder bestaat het pakket uit een spoiler, een Ceramic Matrix Gray finish voor de lak en enkele belangrijke zaken in het interieur.

Voor extra support zorgen Competition Sport stoelen, verder is het binnenste aangekleed met zwart suede in combinatie met blauwe stiksels. Het pakket kost je in Amerika 15.000 USD extra. Wees trouwens gerust. De Corvette gaat niet écht met pensioen, maar wordt simpelweg 65 jaar. Ooit mocht je in Nederland stoppen met werken als je die leeftijd had bereikt.