Zo voorkom je een onnodige boete voor een ritje naar Parijs

Een belangrijke reminder!

Wie geregeld naar Duitse steden afreist is vast bekend met de verplichte milieusticker. Parijs heeft sinds januari ook een dergelijke maatregel. De afgelopen drie maanden was de nieuwe maatregel nog enkel van toepassing op auto’s met een Frans kenteken. Vanaf heden moeten ook auto’s met een buitenlands kenteken beschikken over een milieusticker.

Het Crit’Air Ecovignet kost ongeveer 4,80 euro inclusief verzendkosten en is te bestellen via DEZE Franse website. Dit is tevens het enige adres waar je het vignet officieel kunt bemachtigen. Je kunt helaas niet aankloppen bij andere (Nederlandse) instanties, wat bijvoorbeeld wel met Zwitserse- en Oostenrijkse vignetten het geval is.

Er zijn zes verschillende stickers, met elk een andere kleur. Welke sticker je nodig hebt is afhankelijk van het voertuig. Mocht je onverhoopt morgen vertrekken naar Parijs en heb je de sticker nog niet in handen dan hoef je nog geen boete te vrezen. De komende maand brengt Frankrijk nog geen boetes in rekening voor buitenlanders die in Parijs rijden zonder sticker. Knal je vanaf mei de binnenstad in zonder sticker dan is de kans aanwezig dat je een boete van enkele tientallen euro’s kunt verwachten.

