Tesla moet 137 miljoen dollar boete betalen aan oud-medewerker

Het slachtoffer in kwestie is zo in één klap multimiljonair. Tesla moet namelijk 137 miljoen dollar boete overmaken naar de persoon in kwestie.

Je voormalige werkgever aanklagen en er vervolgens vele tientallen miljoenen aan overhouden. Dat kan alleen in de US of A. Dit keer ervaart Tesla de prijzige gevolgen van het juridische systeem in de Verenigde Staten. De aanklacht was afkomstig van Owen Diaz, een voormalige medewerker die in 2015 en 2016 werkzaam was bij Tesla. Hij had hier de functie als liftbediende.

Gedurende zijn tijd was Diaz het slachtoffer van racisme op de werkvloer. Zo werd hij vrijwel dagelijks uitgescholden vanwege zijn huidskleur. Ook werden er tekeningen gemaakt met onder andere hakenkruizen en graffiti met een racistische boodschap aan het adres van Diaz. Kortom, alles behalve een fijne tijd bij Tesla voor deze meneer. Tegenover de jury verklaarde hij dat hij op sommige dagen op de trap ging zitten om te huilen.

Tesla zou nalatig zijn geweest en er weinig tot niets aan gedaan hebben om de werksituatie van Diaz te verbeteren. Dat komt de Amerikaanse autofabrikant duur te staan. Een jury heeft in de rechtbank van San Francisco geoordeeld dat de klachten van de voormalige werknemer terecht zijn.

137 miljoen dollar boete voor Tesla

Leden van de federale jury hebben geoordeeld dat Diaz 6,9 miljoen dollar moet krijgen als emotionele schadevergoeding. Daar komt nog een civielrechtelijke boete voor Tesla van 130 miljoen dollar bij. Lawrence Organ, advocaat van het slachtoffer, zegt dat de jury een pijnlijke klap wilde uitdelen aan een groot en rijk bedrijf als Tesla om te laten zien dat medewerkers met respect en waardigheid behandeld dienen te worden.

Tracey Kennedy, advocaat van Tesla, heeft in het slotwoord gezegd dat de uitspraken van Diaz geen bewijs bevatten. Het is niet bekend of het automerk nog in beroep gaat in deze zaak, maar die kans is wel aanwezig gezien het enorme boetebedrag. (via Insider Voice)