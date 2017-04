Zo ziet het automobiele maagdenvlies eruit

Deze über zeldzame 964 Carrera RSR 3.8 heeft nog geen drie liter benzine verstookt.

Vraag een leek wat dit is en ze zal antwoorden: een vieze oude Porsche met rare wielen en een grappig interieur. Feitelijk allemaal waar, maar de liefhebber gaat hier van watertanden. Dit is namelijk een uiterst zeldzame Porsche 911 (964) Carrera RSR 3.8. Zo zeldzaam dat hij zelfs ontbreekt in het lijstje van redactie-orakel @willeme, die vandaag zijn verjaardag schijnt te vieren en derhalve niet voor commentaar te bereiken is. Volgens de afhameraars van RM Sotheby’s verlieten slechts 51 van deze uiterst rappe Elfjes de fabriek, waarvan slechts twee met een volledig interieur, waaronder deze.

Rap, want onder de dikke Turbo-heupen gaat een 3.8-liter M64/04 schuil met 350 pk. Mensen die er mee gereden hebben (te herkennen aan een nimmer verdwijnende grijns) vermoeden zelfs dat het werkelijke aantal paarden nog een stukje hoger ligt. Op de smoel van de eerste eigenaar van dit exemplaar geen grijns, hij reed namelijk geen meter met deze auto, noch deed iemand anders dat. Slechts tien kilometer staat er op de teller van de Porker. Schandalig weinig.

De auto ziet er uit alsof er nooit iemand naar om heeft gekeken: vies en verwaarloosd. Een blik in het oogverblindend rode interieur (GAAF!) laat er echter geen twijfel over bestaan; deze auto is maagdelijk. Ik ben benieuwd of de auto daadwerkelijk gekocht is als investering of dat er iets anders voorgevallen is, de kleurstelling lijkt mij wat aan de gewaagde kant voor die eerste optie.

De auto gaat op 27 mei onder de hamer tijdens de veiling bij Villa Erba. Een schatting maakt het veilinghuis niet, maar het zou me verbazen als de auto onder het miljoen weg gaat. Gelukkig hebben we de foto’s nog.