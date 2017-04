Zoveel bracht Donald Trump’s oude Ferrari F430 op

Vergelijkbare F430-jes doen zo'n 125.000 tot 175.000 Dollar. Maar wat was de Trump-bonus?

Wel, een dikke 100.000 Dollar als je die cijfers aanhoudt. De auto ging gisteren namelijk onder de hamer in Florida bij Auctions America en bracht 270.000 Dollar op. Wat ons betreft is de Trump-bonus echter nog ietsje groter, want voor 175.000 Dollar heb je echt de aller knapste F430’s. Instappen in een F430 kan al vanaf net iets onder de euroton, dus laten we zeggen zo’n 100.000 Dollar.

De opbrengst werd van te voren overigens geschat op 250.000-350.000 Dollar dus wat dat betreft zit het bedrag een beetje aan de onderkant van de range. Tevens is de F430 (aankoopadvies) een regelrecht koopje in vergelijking met de blauwe Diablo die we eerder de revue lieten passeren op deze site. Daar werd al vóór de verkiezingswinst van The Donald 460.000 Dollar voor gevraagd.

Trump kocht de auto zelf nieuw in 2007 en stelde ‘m een tikje saai samen. Want laten we eerlijk zijn, rood is niet de meest originele kleur voor zo’n Fezza. Desalniettemin koos de huidige POTUS wel voor een paar stijlvolle opties zoals de ‘Daytona style seats’ en de gele schildjes op de flank, in combinatie met een gele klokkenwinkel aan de binnenkant. Daarbij staan er pas 6.000 mijlen op de klok van het raspaardje en mag deze dus geacht worden nog in topvorm te verkeren. Mits de tellerstand klopt tenminste.

Dat je flink veel plezier kan beleven aan zo’n F430 dat weten we dankzij het relaas van ons aller @viezefreddyw. De beste man raast nu vast ergens met het kapje open over een mooi weggetje op deze zonnige zondag…Lucky bastard…

Deze Ferrari F430 in kwestie zal echter ongetwijfeld ergens onder een zeil verdwijnen in de hoop dat het ding ooit goed verkocht kan worden aan een museum of iets dergelijks. Wat natuurlijk eeuwig zonde is, maar ach, dat verhaal kennen we inmiddels. Wacht…Hoor je dat? Volgens mij als ik mijn oren goed spits hoor ik Freddy met een brede grijns over een dijkweggetje scheuren met een V8 in zijn rug.

Bedankt Arno voor de tip!