010-kenteken verkocht voor maar liefst 143.000 euro - Autoblog.nl

Dat is nog eens liefde voor de Maasstad! Oh wacht, met dit 010-kenteken is iets anders aan de hand.

Nederland is een ontzettend saai land als het om kentekens gaat. We mogen en kunnen helaas niets personaliseren aan die gele platen. Extra zuur omdat dit wel in omringende landen wel gewoon mogelijk is. In het Verenigd Koninkrijk is het zelfs booming business. Een unieke combinatie is tienduizenden, honderdduizenden of zelfs meer dan een miljoen euro waard.

Het klinkt bizar, maar het is een status dingetje waar de rijksten graag voor betalen. In dit geval gaat het niet om een kenteken van een miljoen, maar omgerekend 143.000 euro betalen voor zo’n plaatje is toch ook grof geld. De combinatie “0 10” werd aangeboden op een veiling en het leverde dit aardige bedrag op.

Zoals wel vaker gaat er een bijzonder verhaal schuil achter de combinatie. Het 010-kenteken was 118 jaar in dezelfde familie gebleven. In 1902 kreeg de eerste auto dit kenteken binnen de familie. Bovendien was dit het tiende kenteken ooit dat destijds werd uitgegeven door de stad Birmingham. De huidige gebruiker van het kenteken overleed in 2017. De nabestaanden hebben enkele jaren nagedacht over het lot van het kenteken en hebben uiteindelijk besloten deze te veilen via Silverstone Auctions.