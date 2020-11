Zo is de Dallara Stradale helemaal af - Autoblog.nl

Door de auto een smaakvol nieuw uiterlijk te geven is deze Dallara Stradale nu echt helemaal af.

Je zou het misschien niet zeggen, maar Garage Italia Customs is verantwoordelijk voor de uiterlijke transformatie van de Stradale. De kleuren die gebruikt zijn is een ode aan de Fiat G.91. Dat is geen auto, maar een gevechtsvliegtuig de Italiaanse luchtmacht gebruikte in tussen de jaren zestig tot begin jaren tachtig.

De combinatie vliegtuigen en auto’s zien we wel vaker bij Italiaanse sportwagens. Lamborghini is daar een goed voorbeeld van. De Dallara Stradale komt er echter ook heel goed mee weg.

Op de zijkant van de auto zijn op subtiele wijze de kleuren van de Italiaanse vlag verwerkt. Met de make-over is de naam van sportwagen gedoopt tot Dallara Stradale PAN LX Anniversary. Garage Italia Customs zegt zelf een trouwe klant met een Stradale te hebben benadert om dit idee uit te voeren. De klant ging akkoord en heeft nu de enige Stradale in deze uitdossing. Sowieso is het een zeldzaam voorkomen, want er zijn maar 600 exemplaren van het model gemaakt.

De Dallara Stradale wordt aangedreven door een 400 pk sterke 2.3-liter EcoBoost Ford motor, goed voor 500 Nm koppel. Dat op een gewicht van 855 kg maakt dit een ongelofelijk snel monster. En dat met gewoon een dak boven je hoofd, vleugeldeuren en een vooruit.