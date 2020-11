Jeep Wrangler Rubicon 392 introduceert V8 - Autoblog.nl

De Jeep Wrangler heeft een V8 gekregen in vorm van de nieuwe Rubicon 392.

Dakje open, deurtjes eruit. De Jeep Wrangler Rubicon 392 is een uitstekende offroader om die V8 lekker te horen brullen. Eindelijk introduceert het merk een achtcilinder op de Wrangler. Het model zat al even in de pijplijn en nu is de Rubicon 392 helemaal officieel.

Offroad monster dat kan dragracen

Voor zo’n compacte offroader heeft ‘ie een grote mond gekregen. Namelijk een 6.4-liter grote Hemi V8, met 476 pk en 637 Nm koppel. Het blok is gekoppeld aan een achttraps automaat. Mocht je het pedaal helemaal naar beneden trappen van je Wrangler dan zit je in minder dan vijf seconden op 100 km/u. De kwart mijl is gedaan in 13 seconden. Dat is informatie die je overigens alleen in Amerikaanse persberichten treft. Opeens gaan we dragracen met de Jeep Wrangler.

Ondanks het gat in de motorkap om lucht naar de V8 te brengen kun je nog steeds schandalig hard offroaden met deze Jeep Wrangler Rubicon 392. Jeep zegt dat ze het luchtinlaatsysteem zo hebben ontworpen dat water netjes afgevoerd wordt, mocht er een enorme plas water over de motorkap komen. Zo hoef je niet bang te zijn dat de motor in één klap veel water aanzuigt.

Kenmerken

De motorkap is meteen een belangrijk kenmerk waaraan je een Wrangler Rubicon 392 kunt herkennen. Natuurlijk zijn er ook de nodige badges en staat het model op z’n eigen design wielen. Mocht je na aanschaf van de Wrangler Rubicon 392 willen shoppen voor accessoires, dan kun je bij Mopar terecht.

De Amerikanen krijgen in een later stadium een prijs te horen van de nieuwe Jeep Wrangler Rubicon 392. Verwacht echter niet dat dit model naar Nederland komt. Een gewone Wrangler kost hier al minimaal 94.947 euro. En dan heb je een 2.0-liter viercilinder met 272 pk. Kun je nagaan wat een Wrangler met een 6.4-liter V8 zou gaan kosten op gele platen..