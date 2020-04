1.000 km in 9 uur met een Porsche Taycan

Een afstand van 1.000 km per elektrische Porsche Taycan. Hoe snel kan dat?

Een (terecht of onterecht) gedachte omtrent elektrische auto’s is dat de actieradius niet altijd even indrukwekkend is. Zeker mensen die traditioneel veel kilometers rijden met benzine of diesel zijn vaak nog niet overtuigd van een EV. Hoe zit dat in het buitenland of op vakantie als je 1.000 km of meer moet afleggen? Met een Porsche Taycan kan je nog steeds ouderwets jakkeren over de autobahn, zo blijkt uit deze video.

Op het YouTube-kanaal ‘The Autobahn Specialist US Version‘ is in een video te zien hoe iemand per Porsche Taycan 4S van München naar Berlijn en weer terug (+- 1.000 km) gaat. De 4S heeft, net als de Taycan Turbo, een 93.4-kWh Performance Battery Plus. De auto weegt echter minder in vergelijking met de Turbo. De WLTP-actieradius van de 4S bedraagt 407 kilometer.

De afstand was om en nabij de 1.000 kilometer. In een tijdbestek van slechts negen uur was de missie volbracht. Daarmee scoort de elektrische auto nauwelijks anders in vergelijking met een benzine- of dieselauto. De gemiddelde snelheid bedroeg tussen de 130 en 140 km/u. Van hypermilen was dus geen sprake.

De Porsche kon natuurlijk niet in één keer 1.000 kilometer blaffen. Onderweg moest er geladen worden en dat deed de bestuurder middels het IONITY-snellaadnetwerk. Goedkoop is het snelladen niet. Voor 52 euro bijladen kwam de Taycan 4S ongeveer 300 kilometer ver.