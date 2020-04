Toyota Harrier: een compleet nieuwe SUV

Toyota laat de wereld kennismaken met de nieuwe Harrier. Een model dat we nog niet eerder hebben gezien.

Het is vandaag Tweede Paasdag. Een groot deel van Nederland zal nu zo’n beetje ontwaken en genieten van zijn of haar vrije dag. Voor de Japanners (en voor zoveel andere landen) is dit gewoon een dag van noeste arbeid. En uitgerekend vandaag komt Toyota met heet nieuws naar voren. Dit is de Toyota Harrier!

Terug van weggeweest

Het komt niet vaak voor dat een autofabrikant een compleet nieuw model introduceert. Vaak gaat het om een facelift of een nieuwe generatie van een bestaand model. Stiekem hebben we in het geval van de Toyota Harrier ook niet over een honderd procent nieuwe auto. Vroegâh was er al een Harrier. Het model kwam in 1997 op de markt in Japan. Een jaar later ging de naam al uit roulatie. Toyota besloot de auto in 1998 te rebadgen als Lexus RX. De rest is geschiedenis.

Nu is de Harrier terug van weggeweest. Het concept van dit model is hetzelfde gebleven als in de jaren negentig: een luxe, grote SUV met alle gemakken aan boord. De auto op de plaatjes is nog een prototype. Het model is echter zo goed als productieklaar. Sterker nog, in juni van dit jaar komt er nog een productieversie.

De nieuwe Toyota Harrier krijgt het welbekende Toyota Hybrid System (THS II). Er zijn twee motoren aangekondigd. Een 2.5-liter hybride benzinemotor (218 pk en 222 Nm koppel) en een reguliere tweeliter benzinemotor (171 pk en 207 Nm koppel). De auto moet met zowel twee- als vierwielaandrijving op de markt komen.

Lexus vibes

De SUV voelt bijna als een Lexus aan. Slanke lampen, een grote koets en een luxe afgewerkt interieur. De vergelijking met de RX is snel gemaakt. De Toyota Harrier is 4,74 meter lang, 1,85 meter breed en 1,66 meter hoog. De hybride variant weegt 1.710 kg als voorwielaandrijver, of 1.770 kg met vierwielaandrijving.

In juni krijgen we meer te horen over de nieuwe Toyota Harrier. Het is nog niet duidelijk of de SUV ook naar Europa komt.