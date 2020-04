Skoda Kodiaq RS als dikke ambulance

Lekkere dieselpower voor deze Skoda Kodiaq RS ambulance!

Wat kost niet extreem veel geld, is toch rap én ook nog eens praktisch. De Skoda Kodiaq RS komt in dit geval als ambulance als winnaar uit de bus. Het is niet de eerste keer dat we de snelste Kodiaq als hulpvoertuig zien. In het Verenigd Koninkrijk gebruikt men deze SUV onder meer als politieauto.

In dit geval gaat het om een Skoda Kodiaq RS ambulance ter ondersteuning van de Air Ambulance in Warwickshire, Northamptonshire, Derbyshire, Leicestershire en Rutland. Een gebied van meer dan 6.000 m2 in het Verenigd Koninkrijk.

Twee exemplaren van de Skoda Kodiaq RS worden toegevoegd aan de ambu vloot. Met een tweeliter turbodiesel motor, goed voor 240 pk en 500 Nm koppel, kan het ambulancepersoneel snel van A naar B. De auto’s zijn sinds begin dit jaar in gebruik en zijn al bijna 800 keer ingezet.

De auto’s worden enkel gebruikt voor levensbedreigende situaties. Skoda heeft een eigen afdeling voor het maken van auto’s voor hulpdiensten. De Skoda Kodiaq RS is ideaal als hulpvoertuig. Maar je kunt ook bij Skoda terecht voor een gepantserde Superb.

In eerste instantie komt altijd de traumahelikopter van deze Air Ambulance-divisie in actie bij een noodsituatie. De Kodiaq RS’en komen enkel in actie bij slechte weersomstandigheden of als de heli in onderhoud is.