BMW iX is officieel en dit gaat 'ie kosten - Autoblog.nl

BMW heeft het doek getrokken van de iX. Het uiterlijk, prijzen en actieradius lees je allemaal na de klik!

Na de iX3 is de iX het tweede model van de Duitse autofabrikant. Natuurlijk ook weer een crossover SUV dinges, want dat is waar de wereld nu eenmaal warm voor loopt. Zelf omschrijft BMW het als een SAV. Dat staat niet voor strenge atletische vormgeving, maar Sport Activity Vehicle.

Wen maar meteen aan het uiterlijk van de iX. De nieuwe designtaal kennen we al van de 7 Serie, X7, 4 Serie en vergelijkbare vormen komen terug op de iX. Het is nu eenmaal het nieuwe familiegezicht van het merk. Uiterlijk daargelaten, laten we het eens hebben over de beschikbare aandrijflijnen.

Allereerst moeten we zeggen dat het voertuig op de foto’s nog een pre-productiemodel is. Het model bevindt zich momenteel in de laatste ontwikkelingsfase voor serieproductie. Me de introductie is er keuze uit twee varianten, de BMW iX xDrive50 en de iX xDrive40.

De iX xDrive50 heeft 500 pk, met dank aan een elektromotor op de vooras en een voor de achteras. De SAV sprint in vijf tellen rond naar 100 km/u. De iX xDrive40 moet het doen met 300 pk en heeft zes seconden nodig voor dezelfde sprint. Met de xDrive 50 heeft de accu een bruto capaciteit van meer dan 100 kWh. De xDrive 40 heeft een bruto capaciteit van meer dan 70 kWh.

Actieradius

De actieradius van de BMW iX xDrive50 komt neer op meer dan 600 kilometer, aldus het merk. De iX xDrive40 heeft een actieradius van meer dan 400 kilometer. Exacte cijfers communiceert BMW nog niet. Beide modellen kunnen DC snelladen. In het geval van de xDrive50 betekent dat maximaal 200 kW snelladen. De xDrive40 kan maximaal 150kW snelladen. Tien minuten laden betekent ongeveer 120 (xDrive 50) kilometer of 90 kilometer (xDrive40) range erbij. In minder dan 40 minuten is de batterij van 10 tot 80 procent te laden.

BMW iX prijzen

En dan de prijzen. Eind 2021 staat de BMW iX bij de dealer. BMW zegt dat het model qua prijs vergelijkbaar is met de X5. De iX xDrive40 begint bij € 86.972. Voor € 105.472 scoor je de iX xDrive50.