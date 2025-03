1.200 pk sterke V8 raceauto mag gewoon de weg op!

Klinkt dit recept nou als een volbloed raceauto? Mispoes, je mag met deze epische Ford GT ‘GT1’ gewoon de straat op.

Een tijdje geleden kon collega Machiel jullie kennis laten maken met de Ford GT1e van Lynx Motors. Een bloedgave nieuwe versie van de oude Ford GT-raceauto, maar dan voor de huidige tijd. Dat betekent 2.400 pk, maar dan wel uit elektromotoren. Dat voelt dan toch een beetje als een domper.

Versie 2 met V8

De firma achter dit project, Lynx Motors, wil nieuwe exemplaren van de Ford GT1 op de markt brengen. Dankzij Matech Concepts, verantwoordelijk voor de ‘echte’ raceauto’s van de Ford GT des tijds, kunnen deze exact nagebouwd worden. Tel daar bij op dat Lynx samen met Graham Rahal Motorsports nog 27 onderstellen van een Ford GT uit 2005 heeft kunnen bemachtigen. Het tweetal bevestigt ook dat het hele zooitje straatlegaal mag worden. Dan is zo’n EV-aandrijflijn een domper.

Goed nieuws: daar komt verandering in. Sterker nog, het lijkt erop dat Lynx de EV-versie heeft weggestreept. De nieuwe brochure houdt het koetswerk en de belofte om er een straatauto van te maken, maar heeft het nu over echte motoren. En niet de minsten.

1.200 tot 1.500 pk

De heftigste versie met goed en slecht nieuws is de Roush Yates RY45-motor. Dit is een speciaal voor de motorsport ontwikkelde V8, waar Lynx nog eens twee turbo’s aan vast schroeft. Dit recept is goed voor 1.500 pk, uit een schreeuwende V8. Dat klinkt levensgevaarlijk, krankzinnig, briljant en op en top Amerikaans: machtig. Nadeel: de RY45 is voor motorsportdoeleinden en dus kan de GT1 met deze motor niet de straat op.

De straatlegale optie is gelukkig geen 1.0 liter EcoTSI. Dat gaat namelijk om een ‘Ford V8’, eveneens met twee turbo’s. Welke V8, dat wordt niet duidelijk. De originele 5.4 liter Modular V8 zou mooi zijn, maar voor moderne potenties is de Coyote uit de Mustang GT of de Voodoo uit de Mustang GT.350R een voorspelbaardere optie. Maakt niet uit, want het vermogen wordt geschat op ‘meer dan 1.200 pk’. Het wordt geen slak en het komt verrassend dicht in de buurt van die circuitmotor.

Prijs en exclusiviteit

Het klinkt allemaal als een overheerlijk recept, maar de Lynx Ford GT1 heeft qua beschikbaarheid wat nadelen. Zo worden er 10 straatlegale Ford V8-versies gebouwd en twee niet-straatlegale exemplaren met de Roush-motor. Aangezien er 27 chassis’ komen en er nu twaalf bezet zijn, is het aannemelijk dat die momenteel verzwegen EV-versie dan die andere 15 plekken bezetten. Hoe dat precies zit, wordt nergens bevestigd. Mocht je overigens nu je spaarvarken stukgeslagen hebben: dan hopen we dat je op een bedrag van meer dan 1.562.000 euro bent uitgekomen. Dat is namelijk waar de Lynx GT1 begint.