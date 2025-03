Nu al? Donkervoort onthult eerste details over ‘opvolger’ van F22

Donkervoort komt met een ‘opvolger’ voor de F22 en dat is sneller dan verwacht.

We moeten het weer eens hebben over ons Nederlands trots, het immer briljante Donkervoort. Het is op papier één van zoveel merken die de origine van de Lotus Seven overnam en er een eigen twist aan gaf, maar die eigen twist is nu een hele andere kant op gegaan dan bijvoorbeeld een Caterham of Westfield. Vanaf de D8 GT voelde het eigenlijk als een soort moderne hommage aan het idee. Met als unieke touch de vijfcilinder van Audi voorin.

D8 naar F22

De Donkervoort D8 (met de D van Denis Donkervoort, toen ‘zoon van Joop Donkervoort’ en nu ook de opvolger van Joop als baas) is nog best een tijd in productie geweest. Officieel van 1993 tot en met 2022, al was het vanaf de D8 GT in 2007 dat het de ‘moderne’ auto was waar we het net over hadden. Daarna is er uiteraard nog veel meer aan het standaardrecept geknutseld met versies als de GTO (RS), JD70 en Naked Carbon-edities. Pas vanaf 2022 was er sprake van een opvolger.

Dat is de huidige ‘Voort, de F22. Met de F van Filippa Donkervoort (en de 22 van haar geboortejaar 2022), de dochter van Denis. Traditie! Helemaal als zij later de tent van papa overneemt, net als Denis. Maar het einde voor de F22 is nu al in zicht. Wat we op zich wisten, want eind vorig jaar sloten de orderboeken voor de F22 al met de laatste gebouwde auto’s die lekker dubbelzinnig de ‘Final Five’ heetten. Het zijn namelijk de vijf laatste F22’s en de laatste F22’s met de Audi-vijfcilinder. Dat is namelijk de hoofdreden van het verdwijnen van de nieuwste Donkervoort: die motor kan/mag/wil het merk niet meer gebruiken.

En de opvolger heet…

Da’s het eerste feitje wat Donkervoort bevestigde voor de F22-opvolger, daar komt nu nog een feitje bij: de naam. Hij gaat heten: P24 RS. Vernoemd naar het in 2024 geboren tweede kind van Denis genaamd Phébe. Het RS-gedeelte is -naast het zijn van een bekende afkorting voor snelle auto’s- een knipoog naar de Donkervoort D8 270 RS, waarmee het merk een tijdje het ‘Ringrecord voor productieauto’s heeft gehad.

Officieel wordt de P24 RS de opvolger van de Donkervoort F22, maar het merk benadrukt wel dat de auto’s qua basis veel overeenkomsten zullen vertonen. Verwacht dus het chassis en de technologie uit de F22 met een nieuwe motor en scherpere afstelling. Volgens Donkervoort tilt de P24 de performance van de F22 naar een hoger plan, misschien zelfs wederom tot aan ‘record-brekende hoogtes’.