1 jaar gratis elektrisch rijden? Meld je aan als Fastned Testrijder

Fastned zoekt een testrijder voor 2026.

Geen tech-expert, geen autokenner, maar een gewone Nederlander. Iemand die twijfelt, vragen heeft of misschien zelfs een beetje bang is om over te stappen naar elektrisch. Fastned wil laten zien dat elektrisch rijden voor iedereen is, en neemt jou mee op die reis.

Je krijgt volledige begeleiding als testrijder: van uitleg over laden tot het plannen van ritten. Alles wordt geregeld, inclusief een Toyota bZ4X, een ruime elektrische SUV met een actieradius tot 569 kilometer. De auto, het laden en de support komen allemaal van Fastned.