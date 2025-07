Veel meer Nederlanders durven met EV op vakantie

Dit jaar gaan er aanzienlijk meer Nederlanders met de EV op pad dan vorig jaar.

Als je een eigen laadpaal hebt en rondrijdt in Nederland, is range anxiety niet echt een ding. Het issue zit – of zat – ‘m vooral in lange reizen naar buitenland. Zijn er wel genoeg laadpalen op de route? Wat als een laadpaal niet werkt? Heb ik wel de juiste laadpassen? Enzovoorts. Er zijn echter steeds meer Nederlanders die het aandurven om met de EV op vakantie te gaan.

Fastned houdt bij hoeveel Nederlanders er snelladen in buitenland. Dat dit aantal stijgt is nogal wiedes, maar afgelopen maand waren dit er maar liefst 36% meer dan vorig jaar. Dat is best wel een significante stijging.

Op dit punt gaat bijna de helft van de EV-rijders met hun EV op vakantie, aldus Fastned. Er zijn dus nog steeds meer EV-rijders die het niet aandurven dan wel, maar het wordt steeds normaler. Wat ook logisch is, want de dekking wordt steeds beter. Verspreid over Europa staan er inmiddels meer dan 150.000 snelladers. Het maakt natuurlijk wel uit of je naar Frankrijk gaat of naar Griekenland.

Fastned heeft ook onderzocht hoeveel kilometer EV-rijders afleggen. Twee derde laadt na 150 kilometer tot 350 kilometer bij. Dat zijn vrij korte afstanden, maar de meeste mensen laden natuurlijk niet pas als de accu bijna leeg is. Een kwart laadt bij na 350 tot 500 kilometer gereden te hebben. Dat lijkt er meer op.

Zou je op vakantie gaan met een EV? Of heb je dat al gedaan? Schroom dan niet om je ervaringen te delen in de reacties.

Bron: Fastned

Foto: @dutchneon ging met de Tesla op vakantie