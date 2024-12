Klimaatclubje: ”Elektrisch rijden wordt goedkoper dan benzineauto”

Over een paar jaar rijdt alleen de elite nog met een benzineslurper.

Wie nu de overstap wil maken van een benzineauto naar een EV is duurder uit. Daar doen de hoge heren (en dames uiteraard) in Den Haag weinig aan. Komt er dan ooit nog wel een punt waarop elektrisch rijden aantrekkelijker is? Dat denken Olof van der Gaag (voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie). Pieter Litjens (voorzitter Uitvoeringsoverleg Klimaatbeleid Mobiliteit) en Rogier Kuin (directeur Public Affairs van BOVAG) wel.

De drie spraken elkaar bij een paneldiscussie van adviesbureau Windkracht 5. Van der Gaag trapt af met een voorspelling: ”Binnen enkele jaren hebben we het kantelpunt bereikt dat elektrisch rijden systematisch goedkoper is. In de jaren ‘30 kunnen alleen de rijkere mensen zich nog een auto met een verbrandingsmotor permitteren.”

Meer hulp van de overheid nodig

De belangrijke factor die nu tegenwerkt, is het nationale beleid. Volgens Litjens moet de overheid juist nu blijven helpen zodat het straks niet meer nodig is. Door niet mee te werken, wordt de transitie juist vertraagd.

Kuin voegt toe: ”Door marktontwikkelingen zoals efficiëntere productie en goedkopere batterijen wordt elektrisch rijden voordeliger. Maar de voordelen worden afgebouwd. Onze zorg is dat die afbouw te snel gaat waardoor er op korte termijn stagnatie komt.”

Advies: zorg voor nog meer afschrijvingsmonsters

Ook geven de voorstanders van elektrisch rijden een voorzetje aan Dick Schoof en zijn collega’s. Zo zou de overheid, bedrijven kunnen verplichten om elektrisch te rijden. Geen ja-maar: je móét elektrisch rijden. Dit zou moeten zorgen voor een groot aanbod aan tweedehands EV’s die door de afschrijving betaalbaar zijn voor Jan en alleman, zonder subsidies.

”Als we dat al een paar jaar geleden hadden gedaan, waren deze auto’s nu al voor een veel grotere groep bereikbaar”, aldus Litjens. We zijn benieuwd of de Tweede Kamer hier wat in ziet. Eerst maar eens flink gaan verdienen op de wegenbelasting voor EV’s.

Foto: Rolls-Royce Spectre gespot door @ecnerualcars