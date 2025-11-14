Diesel gaat ten onder, maar toch brengt VW een nieuwe auto met V6 TDI naar Europa

TDI tot het einde!

In Europa is de dieselmotor bezig aan een stille aftocht. Waar ooit de helft van de nieuw verkochte personenauto’s een zelfontbrander had, is dat aandeel in 2024 nog maar 11,9 procent. Toch blijft één segment vasthouden aan de ouderwetse krachtbron: de bedrijfsauto. Van de anderhalf miljoen nieuwe bedrijfswagens die vorig jaar werden verkocht in de EU had maar liefst 84,5 procent een dieselmotor volgens de ACEA.

En precies dáár, in die hoek van bestelwagens, bussen en pick-ups, vindt Volkswagen nog ruimte om de dieselende Amarok in leven te houden. De nieuwste uitvoering van Volkswagen’s robuuste pick-up heet Amarok Dark Label. De naam zegt het al: dit is de donkerste Amarok tot nu toe.

De Dark Label is enkel te bestellen in Midnight Black Metallic, Dark Grey Metallic of – opvallend genoeg – Bright Blue Metallic. Alle exterieuraccenten zijn uitgevoerd in zwart: de voor- en achterbumper, grille, spiegels, dakrails en zelfs de 20-inch lichtmetalen wielen zijn matzwart. De B-stijlen en zijruiten zijn donker getint, en achterop prijkt een donkere V6-badge. Binnenin zet Volkswagen de toon door met zwarte bekleding en Dark Label-logo’s op het stuur en de vloermatten.

De bekende V6 TDI leeft voort

Technisch blijft hij vertrouwd: onder de motorkap ligt de bekende 3,0-liter V6 TDI met 240 pk en een stevige 600 Nm koppel, gekoppeld aan een tientrapsautomaat en vierwielaandrijving. Daarmee trekt de Amarok maximaal 3.500 kilo aan de haak en mag hij 1.180 kilo in de laadbak meenemen.

Volkswagen communiceert nu alleen nog de Duitse prijs van de Amarok Dark Label. Hij kost er € 56.921 (exclusief belastingen). Daarmee zit hij qua prijsstelling boven de Style (€ 54.201) en onder de PanAmericana (€ 61.966). Pas je dezelfde uitvoeringslogica toe op het Nederlandse gamma, dan kun je rekenen op een prijskaartje tussen de € 50.900 en € 56.500 zonder belastingen.