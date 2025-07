Hyundai promoot elektrisch rijden op de ‘Ring met eigen laadstation

Ook niet-Hyundai’s zijn welkom.

Zo’n beetje ieder automerk wil graag geassocieerd worden met de Nürburgring, want dat betekent dat je auto écht sportief is. Hyundai heeft er zelfs hun sportieve label naar vernoemd. De N staat namelijk voor Namyang én voor Nürburgring, waar respectievelijk het R&D-centrum en het testcentrum gevestigd zijn.

Hyundai N richt zich nu vooral op EV’s, wat niet echt de ideale auto’s zijn voor de Nürburgring. Met de Ioniq 5 en 6 N willen de Koreanen echter het tegendeel bewijzen. Zo bieden ze taxiritjes met de Ioniq 5 N aan op de Nordschleife. Dan weet je zeker dat je misselijk wordt, maar dat terzijde.

Hyundai heeft nog meer plannen: ze gaan een eigen laadstation openen bij de Nürburgring. Op die manier willen ze klanten stimuleren om een rondje te doen op de Nordschleife. En niet alleen klanten: ook andere merken zijn welkom.

Dit is niet het eerste laadstation wat Hyundai bij een circuit plaatst. In mei hebben ze een snellaadstation geopend bij het Sydney Motorsport Park. Helaas valt het laadvermogen een beetje tegen. Korean Car Blog heeft het over ‘state of the art’ snelladers, maar ze gaan niet verder dan 150 kW. Sta je dan met je Ioniq 5 die kan snelladen met 350 kW…

Details over de snelladers bij de Nürburgring zijn nog niet bekend, maar het lijkt aannemelijk dat dit dezelfde zijn als in Sydney. Toch hopen we dat Hyundai inmiddels iets snellere laders heeft, want bij de ‘Ring wil je gewoon op volle kracht kunnen laden.

En anders kun je altijd nog uitwijken naar de Total Energies laadstations bij de ‘Ring. Daar kun je namelijk met 300 kW snelladen. Dat is nog steeds niet op volle kracht, maar in ieder geval beter dan 150 kW.

Bron: Korean Car Blog