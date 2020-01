1 keer raden wie de tellers van de Supra heeft ontworpen

Ja, je hebt het goed.





De huidige generatie Toyota Supra wordt nogal geplaagd met het feit dat de sportwagen toch wel erg veel onderdelen deelt met BMW. Niet zo gek, want een groot deel van de aandrijflijn is inderdaad afkomstig van het merk uit Duitsland.

Wat heeft Toyota dan wel echt in eigen huis ontworpen? Het instrumentencluster met de tellers misschien? Nee, ook dat is echt door BMW gedaan. Volgens Motortrend is BMW Design Works verantwoordelijk geweest voor het design van de tellers.

Opmerkelijk, want het design van de tellers in de Supra is totaal anders in vergelijking met BMW. Het zou dus logisch zijn om te denken dat de Japanners over het ontwerp van het stukje software wél een vinger in de pap hadden. Dat het infotainmentsysteem een variant op iDrive is was al bekend.

Uiteindelijk kunnen we eeuwig discussiëren over de rol van BMW in de ontwikkeling van de Supra, maar besef dat zonder deze samenwerking er helemaal geen Supra zou zijn gekomen. Bovendien is de Japanse sportauto uniek: de Z4 is een roadster en daar komt geen coupé van.