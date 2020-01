MTM maakt nieuwe Audi RS 6 Avant tot een beest

Voor zover de RS 6 Avant dat nog niet was.





De nieuwe RS 6 Avant is hier en natuurlijk kunnen tuners de 4.0-liter twin-turbo V8 niet met rust laten. Audi heeft goed zijn best gedaan, want met 600 pk zullen weinig kopers denken dat ze nóg meer vermogen nodig hebben. Wie dat toch wil kan onder meer bij MTM aankloppen.

Als één van de eerste partijen komt de tuner met een Stage 1 pakket voor de nieuwe RS 6 Avant. Prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt. MTM heeft wel alvast de verbeterde specificaties voor je.

Waar een standaard RS 6 Avant genoegen moet nemen met 600 pk en 800 Nm koppel, brengt MTM het vermogen naar circa 783 pk en 1.030 Nm koppel. Aangezien de RS 7 Sportback en de RS Q8 hetzelfde blok in het vooronder hebben kun je dit resultaat ook op deze auto’s krijgen.

Het is een verbluffend resultaat, helemaal als je beseft dat we het hier hebben over Stage 1 tuning. Met serieuze aanpassingen aan de hardware van de 4.0 V8 zijn vermogens richting de 1.000 pk of daarboven binnen handbereik.

Wat dat betreft kunnen we knotsgekke varianten van de RS 6 Avant verwachten. Het is voor het eerst dat Audi dit model in de Verenigde Staten gaat verkopen. Reken maar dat YouTubers deze auto maar wat graag onder handen willen nemen.