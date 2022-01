Caterham Seven 170R rijtest: zelden zo hard gelachen

Zelden hebben we zo hard gelachen in een auto. De Caterham Seven 170 zet nieuwe maatstaven op het gebied van gewicht en rijplezier.

Op zijn kop

Als je als piepkleine autofabrikant de auto-industrie op z’n kop kan zetten, dan doe je het toch aardig goed. Eind september 2021 lukte dat Caterham. Dit Britse sportwagenmerk presenteerde op dat moment de Caterham Seven 170: de lichtste tweezitter ooit van Caterham.

Caterham Seven 170 is ontnuchterend

De Caterham Seven 170 sloeg in als een bom. Wereldwijd werd er geschreven over deze nieuwkomer. Want in het hedendaagse pk-geweld van AMG, BMW M en Audi RS zorgde de Caterham voor een ontnuchterende blik op de auto in het algemeen. Want waarom heb je altijd meer vermogen nodig, als het ook simpeler en lichter kan? Uiteraard is die denkwijze al jaren van toepassing op de Seven van Caterham, maar met de Seven 170 lijkt alles pas echt op z’n plaats te vallen. De 170 is alles waar Caterham voor staat.

437 kilogram!

De open tweezitter weegt maar 440 kilogram. Dit rode exemplaar met de nodige carbon componenten noteert volgens de officiële papieren zelfs 437 kilogram. Dat is aanzienlijk minder dan het accugewicht van een Tesla Model S (600 kilogram). Deze Caterham is dus extreem licht. Je betaalt per drie maanden een kleine 30 euro aan wegenbelasting. Lachwekkend weinig.

Liefst 84 hele peekaa’s

Het motorvermogen van een Caterham is altijd eenvoudig te achterhalen. Het getal in de modelaanduiding staat voor het aantal bhp per ton. Deze Seven 170 schopt het dus tot een stevige 84 pk. Bam! Dat zijn cijfers waar je stijl van achterover slaat. Liefst 84 hele peekaa’s. We doen er nu misschien wat laconiek over, maar in combinatie met 437 kilogram aan wagengewicht resulteert dat toch in 170 pk per 1.000 kilogram.

Elke bocht is een feestje

De sprint van 0 naar 100 km/u klaart deze Seven 170 in slechts 6,9 seconden en de topsnelheid bedraagt 168 km/u. Daar hoef je je echt niet voor te schamen. Bovendien gaat het bij een Caterham niet om de topsnelheid, maar om de lol die je hebt in de eerste, tweede en derde versnelling. De overige twee verzetten zijn bijzaak. Deze Seven 170 is gemaakt om van elke bocht een feestje te maken. Zelden reden we een auto waarvan het prestatiepotentieel zo goed bruikbaar is op de Nederlandse wegen. Je kunt altijd voluit, zonder dat meneer agent gaat brommen.

Lachen, gieren, brullen

Wat hebben cameraman Martijn en ik gelachen tijdens het maken van deze rijtest. Allereerst was het al hilarisch om te zien hoe Martijn zich met zijn 1,96 meter lichaamslengte in deze Seven 170 probeerde te proppen. Kijk vooral even naar de video, dan begrijp je wat ik bedoel. Ik had met in- en uitstappen minder moeite. Niet zozeer door mijn lengte van 1,85 meter, maar vooral omdat je lichaam Caterham-proof moet zijn. Je moet niet al te veel vet op de heupen hebben, dat is het belangrijkste. Met zwembandjes bestaat de kans dat je niet in de kuipstoelen past die in deze Seven 170R zijn geplaatst.

660 cc driecilinder

Onder de motorkap van de Caterham Seven 170 schuilt een 660 cc grote driecilinder turbobenzinemotor, afkomstig van Suzuki. Vanaf 6.500 toeren per minuut levert dit blokje 84 pk. Tussen 4.000 en 4.500 toeren per minuut is er 116 Nm voorhanden. Het blokje produceert een aangenaam roffeltje en zingt het uit tot ongeveer 7.000 toeren per minuut. Ontzettend gaaf is het afblazende geluid van de schattige turbo, zoals rallyauto’s vroeger ook deden. Bovendien zuigt de turbo via het rooster links in de motorkap met 47 louvres verse lucht naar binnen. Het inlaatgeluid klinkt daardoor intens. Aan beleving geen gebrek.

Extreem klein

De Seven 170 is extreem klein. Hij is slechts 3,18 meter lang, 1,47 meter breed en 1,09 meter hoog. Normaal gesproken is een Caterham Seven te krijgen met een standaard (S3) of extra breed (SV) chassis. De Seven 170 wordt uitsluitend met een standaard chassis geleverd. Met goede reden overigens, want anders voldoet de auto niet aan de zogeheten Kei Car-eisen in Japan.

Kei Car!

Dankzij de afmetingen en motorinhoud van 660 cc profiteert een koper in Japan van enkele belastingvoordelen. Caterham verwacht dat 80 procent van alle verkochte Seven 170’s richting Japan gaat. De rest wordt in Europa verkocht. Ten opzichte van andere Seven-modellen is de 170-versie wat smaller doordat de wielen ook dichter bij de carrosserie staan. Een reservewiel ontbreekt. Over de banden gesproken: Caterham monteert Avon ZT7-wielen in de maat 155/65 R14. Je staat er versteld van hoeveel grip en controlegevoel deze banden bieden.

R-pack, zeker doen

Caterham levert het model met een S-pack of R-pack. De door ons geteste uitvoering betreft de variant met R-pack. Die geniet ook onze voorkeur, want je krijgt in dit geval een sperdifferentieel en aangepaste wielophanging met instelbare dempers. De S-variant is de meer comfortabele keuze. Wat mij betreft kan een Caterham niet hardcore genoeg zijn.

Alleen ‘factory build’

Normaal gesproken heb je de keuze om een Seven door de fabriek te laten bouwen of om dat zelf te doen. Bij de Seven 170 is dat niet mogelijk. Die wordt alleen als ‘factory build’ geleverd. Bijkomend voordeel: je weet dan in ieder geval dat je Seven op de juiste manier in elkaar is gezet. Sowieso zijn we te spreken over de bouwkwaliteit. Toegegeven: alles is heel spartaans, maar het ziet er allemaal verzorgd uit.

Caterham-experience

Uiteraard hoor je wel alles. Van opspattende steentjes tot mechanische melodieën van transmissie en het differentieel achter. Het hoort allemaal bij de Caterham-experience. Ook je kapsel wordt direct als ‘Australisch’ bestempeld: het ‘sydney’. Ach, je moet gewoon niet zo’n ijdeltuit zijn. Who cars dat je na een dolle rit wat modderspetters in je gezicht hebt? Deuren en een voorruit zijn wat dat betreft geen overbodige luxe.

Onbetaalbaar

De hele sfeer die je proeft tijdens het rijden in deze Caterham Seven 170 is onbetaalbaar. Zo eerlijk, zo puur. En ontzettend leuk. Zo leuk zelfs dat we de auto met een hese stem terug inleveren bij Caterham-importeur Van der Kooi Sportscars in Houten. Niet alleen omdat we continu hardop hebben gelachen, maar ook omdat we na deze testrit ons gehoor moeten laten testen bij de audicien. Een comfortabel gesprek voeren is wat lastig in een Caterham.

Niet echt goedkoop

Om een Seven 170 zo te krijgen, zoals het door ons gereden en briljant uitgevoerde exemplaar, dan moet je wel je portemonnee trekken. Want echt goedkoop willen we deze Caterham niet noemen. Rijden kan vanaf 29.495 euro, exclusief BTW en BPM. Nu valt die BPM met een CO2-emissie van 109 g/km wel mee, maar onder de streep ben je toch al snel een slordige 39.000 euro kwijt.

Carbon in overvloed

De Seven 170R waarin cameraman Martijn zwaar heeft afgezien, is nog een stukje duurder. Dat komt door diverse opties. De rode kleur (Pure Red) kost bijvoorbeeld 1.195 euro. Voor de koolstofvezel nosecone betaal je 530 euro en voor carbon cycle wings mag je 460 euro afrekenen. De kassa rinkelt door: 845 euro voor carbon achterspatborden. Zogeheten ‘High intensity LED-koplampen’ maken je 930 euro lichter.

Conclusie

Al met al heeft Caterham dik 7.000 euro aan opties op en aan deze Seven 170R vertimmerd. Dit exemplaar kost 38.045 euro, exclusief BTW en lokale belastingen. Totale kosten inclusief overheidsdonaties: ongeveer 49.000 euro. Alleen de echte liefhebbers hebben dit bedrag over voor een auto die qua rijbeleving en fun gewoon perfect is, maar wat bruikbaarheid toch wel flink te kort schiet. Het is een auto voor erbij, al zou de auteur van dit verhaal zijn linkernier zo willen afstaan om elke week van deze Seven 170R te kunnen genieten. Elke bocht dwars, altijd volgas, wie wil dat nou niet? De Seven 170 is gevoelsmatig de leukste Caterham die je kunt rijden in Nederland. Check vooral de video en je bent direct verkocht.

Technische gegevens Caterham Seven 170R