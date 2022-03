Fiat E-Ulysse veel beter dan de zoveelste crossover

Of je nu een ritje naar je privéjet maakt of op stap gaat met je vrienden. De Fiat E-Ulysse doet het beter dan een crossover.

Was het 15 jaar geleden nog doodgewoon om als papa of mama in een MPV te rijden, tegenwoordig moet alles en iedereen aan de crossover. Maar dat betekent niet dat de MPV helemaal dood is. Sterker nog, ze zijn als elektrische auto eigenlijk weer relevant. Zeker gezien de ruimte aan boord van een dergelijk ding. Het uiterlijk moet je wel zien zitten. Waar een crossover nog voor sommigen een aantrekkelijk design kan hebben is een MPV als een Fiat E-Ulysse een busje. Mooier kunnen we het niet maken.

In de realiteit gaan geen gezinnen, maar bedrijven gebruik maken van Fiat E-Ulysse. Anders zagen we ook wel veel meer gezinnen aan boord van praktische Peugeot- en Citroën busjes nietwaar? De Fiat E-Ulysse ga je straks tegenkomen op vliegvelden of events waar transportdiensten nodig zijn. De elektrische bedrijfswagen komt met in twee varianten op de markt. Als 50 kW en als 75 kW.

De actieradius reikt tot 330 km (WLTP) en de topsnelheid ligt op 130 km/u. Het maximum vermogen komt uit op 136 pk en het koppel op 260 Nm. Standaard is de Fiat E-Ulysse uitgerust met een 100 kW snellaadsysteem. Daarmee is de batterij in 45 minuten tot 80 procent op te laden.

Fiat brengt het model eerst in de landen Italië, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk op de markt. Nederland volgt pas tegen het einde van dit jaar. Tegen die tijd zal er ook meer duidelijk worden over het prijskaartje van dit vervoersmiddel.