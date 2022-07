Piquet maakt homofobe opmerking over Lewis, nóg meer ophef

Oei, de schoonvader van Max Verstappen lijkt niet alleen racistisch te zijn, maar ook homofoob.

Het is alweer een tijdje geleden dat Nelson Piquet Sr. echt in de schijnwerpers stond binnen de Formule 1, maar hij is nu weer het middelpunt van de belangstelling. Alleen niet vanwege de juiste redenen. De ophef rondom zijn uitspraken is nu alleen maar toegenomen.

Mocht je het gemist hebben (we kunnen het ons haast niet voorstellen): Nelson Piquet Sr. zou Hamilton aangeduid hebben met het beruchte N-woord. Dat deed hij alleen niet in het Engels, maar in het Portugees. Er schijnt een belangrijk nuance-verschil te zijn met de Engelse versie, maar toch leek de opmerking niet heel vriendelijk bedoeld te zijn.

De schoonvader van Max Verstappen verdedigde zich door te zeggen dat de term ook gewoon ‘gozer’ of ‘persoon’ kan betekenen. Het écht N-woord zou hij nooit in de mond nemen, zo verklaart hij.

Er zijn nu echter nieuwe beelden opgedoken, wat de situatie niet beter maakt voor Nelson Piquet. Het is niet duidelijk van wanneer dit interview precies is, maar hij noemt Hamilton wederom niet bij zijn naam. In plaats daarvan noemt hij hem tot twee keer toe ‘neguinho’.

Tot overmaat van ramp lijkt hij ook te suggereren dat Lewis Hamilton anders geaard is. We gaan ons niet wagen aan een Nederlandse vertaling, maar in het Engels wordt zijn uitspraak als volgt vertaald:

The n**** must have been giving ass at the time. He was pretty bad. Nelson Piquet Sr.

Voor een stukje kon… pardon, context: dit zegt Piquet over het kampioenschap van 2016. Dat dus niet gewonnen werd door Hamilton, maar door Rosberg. Dat kwam vrij vertaald omdat Lewis het druk had met homoseksuele praktijken. Aldus Nelson Piquet.

Hamilton komt daarmee in hetzelfde rijtje als Ayrton Senna, want ook die werd in het verleden door Piquet uitgemaakt voor homo. Je zou het bijna als een eer kunnen beschouwen. We zijn trouwens heel benieuwd wat de uitleg van Piquet hierbij is. Misschien blijkt straks dat dit in het Portugees ook vriendschappelijk bedoeld kan zijn…