10 personen gewond na megaklapper op de ‘Ring

Vanochtend lieten we je al een video van het heftige ongeval op de Nürburgring zien, maar intussen zijn meer details bekend geworden over wat er precies gebeurde. Ter hoogte van Fuchsröhre verloor een McLaren 650S de nodige olie. Iedereen weet dat een oliespoor op het circuit foute bingo is. Zeker als het de ‘Ring betreft.

Door het oliespoor raakten verschillende auto’s zwaar in de problemen, in totaal waren tien auto’s uit vijf verschillende landen bij het ongeval betrokken. Zes personen zouden hierbij lichtgewond zijn geraakt, vier personen zijn er helaas ernstiger aan toe.

Er moesten twee helikopters, vijf ambulances en 30 hulpverleners aan te pas komen om alle betrokkenen te kunnen helpen.