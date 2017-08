“Chinezen willen Fiat Chrysler kopen”

De toko van Sergio Marchionne probeerde een tijdje lang om andere grote concerns te verleiden tot een fusie. Dat plannetje mislukte en dus mag elke partij met een flinke zak met geld komen praten.

Volgens ingewijden is vorige maand minstens één bod uitgebracht door een Chinese partij die is geïnteresseerd in een overname van Fiat Chrysler. Het bod is echter afgewezen omdat het naar de zin van FCA niet hoog genoeg was. In de tussentijd zouden andere Chinese partijen bezig zijn om een eventuele overname voor te bereiden. Zo zouden hoge bazen bij FCA hebben gesproken met Great Wall Motor en werden Chinese delegaties gezien op het hoofdkantoor van FCA in Amerika.

Welke Chinese bedrijven precies achter FCA aanzitten is niet duidelijk. Het zou (kunnen) gaan om Great Wall, Geely, Dongfeng en de Guangzhou Automobile Group.

Er is overigens wel goed nieuws voor de Italofiel. Bij een eventuele overname zouden wel Amerikaanse als RAM, Jeep, Dodge en Chrysler gemoeid zijn. Ook Fiat zou bij een eventuele deal in andere handen komen. Desalniettemin zouden Alfa Romeo en Maserati net zoals dat eerder met Ferrari gebeurde worden losgeweekt. (via: ANE)

Foto: Lancia Thema, omdat het kan