Ford gaat water in je cilinders spuiten

Wederom een interessant stukje techniek dat bedoeld is om de verbrandingsmotor nog even relevant te houden.

Onlangs schreven we over interessante techniek waar de knappe koppen bij Mazda mee bezig zijn. De Japanners willen namelijk een benzinemotor bouwen waarbij de verbranding, net als bij dieselmotoren, plaatsvindt zonder hulp van bougies. Dat alles is gericht op het verhogen van de efficiency om er zo voor te zorgen dat de verbrandingsmotor nog een poosje mee kan.

Ford is eveneens bezig met het verder verbeteren van de verbrandingsmotor, maar de Europese tak van het merk gooit het over een andere boeg. Ford wil namelijk waterinjectie gebruiken. Op zich niks nieuws, want diverse merken deden dit eerder al of doen dit nog steeds. Denk bijvoorbeeld aan BMW dat waterinjectie toepaste op M4 Safety Car en natuurlijk aan de nieuwe Porsche GT2 RS.

De meeste merken injecteren het water ergens in het inlaattraject om zo de verbrandingstemperatuur omlaag te brengen. Ook worden de cilinder en andere onderdelen verder afgekoeld. Het risico op klop (spontane ontbranding) wordt op die manier gereduceerd, waardoor de compressieverhouding kan worden opgeschroefd. Zo kan het vermogen worden verhoogd zonder dat het verbruik daaronder te lijden heeft.

Ford pakt het echter anders aan. De Duitse divisie van het merk heeft een systeem gepatenteerd waarbij brandstof en water door één en dezelfde injector de verbrandingskamer in worden gebracht. Bovendien wordt het water als het ware om de brandstof heen de cilinder in gespoten om zo te zorgen dat beide vloeistoffen beter worden verdeeld.

Naast genoemde voordelen zorgt het verder afkoelen van de verbrandingskamer ook voor een lagere temperatuur van de uitlaatgassen. Die bevatten daardoor minder NOx. Zodoende hoeven weer minder uitlaatgassen door het EGR-systeem, wat op zijn beurt weer voordelig is omdat meer gassen gebruikt kunnen worden om de turbo aan te drijven zodat het vermogen stijgt.

Lang verhaal kort: we zijn blij dat fabrikanten nog steeds moeite steken in het relevant houden van de goeie ouwe verbrandingsmotor. (via: allfordmustangs.com)